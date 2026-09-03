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Где получить самую востребованную профессию: Университет Вуллонгонг в Дубае запускает магистерскую программу «Прикладной искусственный интеллект»

Где получить самую востребованную профессию: Университет Вуллонгонг в Дубае запускает магистерскую программу «Прикладной искусственный интеллект»

Самая перспективная программа Университета Вуллонгонг в Дубае фото: Sami KhatibПредставить мир без технологий ИИ уже невозможно, потому и профессии, связанные с ним, будут все более востребанными.

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