Где получить самую востребованную профессию: Университет Вуллонгонг в Дубае запускает магистерскую программу «Прикладной искусственный интеллект»

Самая перспективная программа Университета Вуллонгонг в Дубае фото: Sami KhatibПредставить мир без технологий ИИ уже невозможно, потому и профессии, связанные с ним, будут все более востребанными.
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