Политолог указал на абсурдный характер встречи Трампа и Зеленского в Белом доме

Global Look Press/Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos Встреча главы Соединенных Штатов Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме носила абсурдный характер.
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