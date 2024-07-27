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Минобороны отчиталось об уничтожении беспилотников над Рязанской областью

Семь беспилотников уничтожены над Рязанской областью, отчиталось Минобороны в своем Telegram-канале. Незадолго до этого в оборонном ведомстве сообщили об уничтожили 14 украинских беспилотников над пятью регионами России — Курской, Белгородской, Ростовской, Брянской и Липецкой областями.

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