РЕН ТВ покажет остросюжетный сериал "Оборотень"

Кадр из сериала "Оборотень" Динамичные погони, брутальные драки и сюжет, который держит в напряжении до самого конца – все это неотъемлемая часть сериала "Оборотень", который готовится к выходу на экраны РЕН ТВ.
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