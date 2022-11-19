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Капитан сборной Казахстана Тагыберген: «В ОАЭ прекрасное отношение к футболу, отличные поля и стадионы. Думаю, мы тоже дойдем до такого уровня»

Асхат Тагыберген, который является капитаном сборной Казахстана по футболу, высказался о важности предстоящего товарищеского матча со сборной ОАЭ.

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