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SPORT24.ru

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Гендир «Торпедо» Леонченко рассказал, когда может пройти первый матч на новом стадионе

Гендир «Торпедо» Леонченко рассказал, когда может пройти первый матч на новом стадионе

Генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко рассказал, что команда может провести первый матч на новом стадионе 23 октября.

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