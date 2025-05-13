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Царьград

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Уиткофф: без одобрения Путина не может быть мирного соглашения по Украине

Уиткофф: без одобрения Путина не может быть мирного соглашения по Украине

Стив Уиткофф заявил, что не может быть мирного соглашения по Украине без одобрения Путина.Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что никакое перемирие на Украине не может быть достигнуто без одобрения президента России Владимира Путина.

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