В Орске прошла информационно- пропагандистская акция «Мотопутешествие для студентов».

Сотрудники Госавтоинспекции и ПДН МУ МВД России «Орское» совместно с сотрудником МАУК «ЦКС г. Орска» Владимиром Евполовым в рамках профилактического мероприятия «Мотоциклист» организовали и провели информационно-пропагандистскую акцию «Мотопутешествие для студентов» для студентов Орского Машиностроительного колледжа.