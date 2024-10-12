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Мнение. Дефицит государственного бюджета потребовал экономить на всем

Мнение. Дефицит государственного бюджета потребовал экономить на всем

Сокращение дефицита государственного бюджета Франции стало насущной задачей, не зависящей от желания делать или не делать это, заявил бывший судья счетной палаты Франции Франсуа Экаль, 11 октября пишет французский журнал Le Point.

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