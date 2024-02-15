В Карелии в 2024 году вместо планируемых десяти не построят ни одного ФАПа

В 2023 году вместо запланированных 11 построили только четыре. Реализацию программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Карелия на 2021-2025 годы» обсуждали 13 февраля на комитете по здравоохранению в Заксобрании Карелии.