В Карелии в 2024 году вместо планируемых десяти не построят ни одного ФАПа

В 2023 году вместо запланированных 11 построили только четыре. Реализацию программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Карелия на 2021-2025 годы» обсуждали 13 февраля на комитете по здравоохранению в Заксобрании Карелии.
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