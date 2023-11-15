Какой сегодня праздник: 16 ноября

Сегодня, 16 ноября, отмечается Международный день отказа от курения. Международный день отказа от курения, учреждённый по инициативе Американского онкологического общества, отмечается ежегодно, каждый третий четверг ноября.
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