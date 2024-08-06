Греческого участника Олимпиады отстранили за нарушение антидопинговых правил

Участник Олимпийских игр в Париже от Греции отстранён из-за нарушения антидопинговых правил. Как сообщает агентство AMNA со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Греции, спортсмена попросили покинуть Олимпийскую деревню.
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