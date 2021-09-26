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Жириновский предложил Путину отправить в ссылку протестующих на Пушкинской площади и иноагентов

Жириновский предложил Путину отправить в ссылку протестующих на Пушкинской площади и иноагентов

«Кто сегодня на Пушкинской площади бунтовал вот их в вагон и до Магадана», – заявил политик Фото: Скриншот с Youtube Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Владимиру Путину отправить всех участников сегодняшней акции КПРФ в ссылку в Сибирь.

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Валерий Федосеев
Жирик нашёл повод отыграться за своё порожение в выборах перед КПРФ Зюги.
Rusik Rusik
Жирик пытается зачистить поляну для себя любимого руками Путина.
Strannik Weid
Жириновский высказал то о чем многие давно предлагают
Владимир Eвтушенко
Кто бы мычал, только не этот подонок-педераст
Van Van
Идея вполне здравая, зря что Вас минусуют в откликах. На поселение тех отбыл срок за убийства, коррупцию, воровство в особо крупных размерах, и не только в особо крупных размерах но и мошенников всех мастей, Магадан всех примет ))
Strannik Weid
Я привык. Эти люди не умеют проигрывать. А значит зашорены
Strannik Weid
Ну убийц и крупных хищников можно лишь в лагерях содержать, а вот смысл в ссылках есть. Зачем в лагерь отправлять за не большие преступления. Вы послушайте полностью слова Жириновского в них есть зерно здравомыслия.
Van Van
тех кто отбыл срок, т.е. после отсидки, и компенсации своего вреда обществу
Miner Markov
как можно верить таким, которые все получили при коммунистах, а теперь обсирают тот строй...
Gilles de Rais
Надоел уже этот клоун кремлёвский, петушара.
Gilles de Rais
Самого в Сибирь надо отправить, дебила.
Владимир Терентьев
Владимир Вольфович самый адекватный политик - только он предложил изменить закон о самообороне в пользу обороняющихся, сейчас садят невиновных, а против нападающих даже уголовное дело не заводят. Зобенкова оправдали - это первый исключительный случай.
Василий Шафранов
Вы правы. В России обороняться и защищать своих родных и близких можно лишь будучи... мертвым!
Гаражный кооператив ЛАДА
Пора старцев типа Зюзи, Жирика, Панфиловой и прочих за пенсов посадить на среднюю пенсию по России и с "оркестром" в развалившиеся деревеньки на "заструженный" отдых коз доит т козлов пасти.

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