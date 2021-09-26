Жириновский предложил Путину отправить в ссылку протестующих на Пушкинской площади и иноагентов

«Кто сегодня на Пушкинской площади бунтовал вот их в вагон и до Магадана», – заявил политик Фото: Скриншот с Youtube Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Владимиру Путину отправить всех участников сегодняшней акции КПРФ в ссылку в Сибирь.