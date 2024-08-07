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Царьград

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В Арзамасе банда детей с 8-летним главарем портит автомобили

В Арзамасе банда детей с 8-летним главарем портит автомобили

В Нижегородской области водителей терроризирует группа малолеток.В Арзамасе банда детей во главе с восьмилетним мальчиком приносит серьёзные проблемы взрослым: из хулиганских чувств они испортили несколько автомобилей, а один из них - сожгли, утверждается в сюжете программы "Кстати".

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Grandad
Родителям обощлись бесплатно &quot;шалости&quot; их детей? Только беседа?
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