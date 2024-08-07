В Арзамасе банда детей с 8-летним главарем портит автомобили

В Нижегородской области водителей терроризирует группа малолеток.В Арзамасе банда детей во главе с восьмилетним мальчиком приносит серьёзные проблемы взрослым: из хулиганских чувств они испортили несколько автомобилей, а один из них - сожгли, утверждается в сюжете программы "Кстати".