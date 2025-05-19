В московском «Динамо» выразили надежду, что Овечкин посетит предсезонные матчи команды

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что руководство московского футбольного клуба пока не запланировало мероприятий с участием хоккеиста Александра Овечкина, но надеется, что он посетит предсезонные встречи команды.
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