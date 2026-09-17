Russia Cuts Off Gas to Armenia Days After Diversification Announcement

Just days after Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan reaffirmed an intention to reduce the country’s dependence on Russian natural gas imports, Russia’s provider, Gazprom Armenia, has taken the seemingly punitive step of announcing a prolonged cutoff of supplies.
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