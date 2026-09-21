Враг атаковал Москву рекордным количеством БПЛА с начала войны. Как сообщил мэр Сергей Собянин, ПВО уничтожили более 1600 дронов за сутки, из них 450 на подлёте к столице России.
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Все верно. Следующая атака возможно будет 07.11.2026. И вероятно уже силами 5000 аппаратов. Причем скорее всего с севера... Северо-востока!!
Сравнять Киев и Львов с землей в « ответку».
Тарас Шевченко эту черту характера истинного украинца раскрыл еще в 20 веке. Надо слышать великих людей и следовать их предупреждениям.
Ликвидировали бы главарей Азова и новоявленных УПА ОУН, плюсом к ним решателей из Рады, меньше было бы идейных вдохновителей у Укрорейха, а рядовых бандеровцев только прибавляется, подрастают каждый год, с детства собирающихся резать москалей.