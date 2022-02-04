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Кедми назвал дату «разгрома» США альянсом России и Китая

Израильский эксперт заинтригован — он ждет скорых ответов Москвы на провокации Вашингтона. В российском МИД не раз подчеркивали принципиальность и жесткость позиции, в согласовании с Пекином она будет иметь еще и надежную опору в дальнейшем.

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