Кедми назвал дату «разгрома» США альянсом России и Китая

Израильский эксперт заинтригован — он ждет скорых ответов Москвы на провокации Вашингтона. В российском МИД не раз подчеркивали принципиальность и жесткость позиции, в согласовании с Пекином она будет иметь еще и надежную опору в дальнейшем.