Рёпке недоволен решением Бундестага оставить Киев без немецких ракет Германский Бундестаг проголосовал против отправки Украине крылатых ракет Tau.
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Рёпке недоволен решением Бундестага оставить Киев без немецких ракет Германский Бундестаг проголосовал против отправки Украине крылатых ракет Tau.
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