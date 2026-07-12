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Подколзин про падел: «В Канаде он очень популярен. Макдэвид и Нюджент-Хопкинс отлично играют, они на другом уровне»

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин заявил, что Коннор Макдэвид хорошо играет в падел. – Вы сильнее всех играете в падел в « Эдмонтоне »? – Нет, есть Макдэвид и Нюджент-Хопкинс .

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