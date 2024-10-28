СМИ: Израиль уничтожил стратегический оборонный потенциал Ирана

ВВС Израиля в результате атаки на военные объекты Ирана уничтожили все стратегические оборонные возможности, включая зенитные ракетные комплексы С-300 и радары дальнего обнаружения, оставив Иран с системами ближнего действия, сообщают израильские СМИ.
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