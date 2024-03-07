Украина скрылась в дыму пожаров и бомбежек, а «Абрамсы» горят из-за глупости комбригов ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 7 марта 2024 года Юлия СоколоваРоссийская армия осуществила масштабную операцию, нацеленную на военные склады и производственные мощности Украины, где ведется работа по созданию и ремонту военной техники.