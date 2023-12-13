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Правительство России одобрило обнуление пошлин на импортные яйца

Правительство России одобрило обнуление пошлин на импортные яйца

Эта мера начнет действовать с 1 январяПравительство России одобрило обнуление пошлин на яйца, ввозимые из иностранных государств.

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