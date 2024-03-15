В Камчатской краевой научной библиотеке состоится бесплатный кинопоказ

Бесплатный кинопоказ состоится 15 марта в Камчатской краевой научной библиотеке им. С. П. Крашенинникова: организаторы предоставили информацию о том, что зрителям будут представлены шесть короткометражных фильмов российских режиссеров, которые объединены общими темами — любовью к жизни, родным и близким, а также к животным, сообщает портал “Администрация Камчатского края”.
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