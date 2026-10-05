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MeMo-Logic

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Продюсер зарегистрировал название группы на себя. Почему суд может забрать товарный знак?

Название группы не всегда достается тому, кто первым подал заявку в Роспатент. Суд смотрит на историю проекта: кто придумал название, когда оно стало известно, с кем ассоциируется у публики, что предусмотрено договором и с какой целью регистрировали знак.

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