ФСИН поощрит осуждённых ИК-19, оказавших помощь взятым в заложники сотрудникам

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила о намерении отметить отбывающих наказание в колонии ИК-19 в Волгоградской области, которые в момент захвата заложников оказывали помощь сотрудникам учреждения.
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