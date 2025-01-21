Возвращение Трампа

20 января 2025 года, 46-й президент США уступит Белый дом 47-му. Злые языки уже шутят, что восьмидесятидвухлетнего беспомощного старика у штурвала американской политики сменит энергичный семидесятивосьмилетний деятель.
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