Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трамп потребовал публичных извинений от Епископальной церкви

Трамп потребовал публичных извинений от Епископальной церкви

После слов священнослужительницы, которая в ходе церковной службы в Вашингтоне призвала уважать мигрантов и сексуальные меньшинства, президент США Дональд Трамп потребовал от нее и Епископальной церкви публичных извинений.

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