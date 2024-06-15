Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Это наше последнее предложение. Далее только капитуляция": Путин ставит Западу ультиматум по Украине

"Это наше последнее предложение. Далее только капитуляция": Путин ставит Западу ультиматум по Украине

Интересная жизнь с Vera Star Фото: drive2.ru Пока бывший комедиант устраивает истерики из-за саммита в Швейцарии, и доводит своими высказываниями до исступления западных политиков, Владимир Путин озвучил реальные мирные предложения, на которых Россия готова завершить сегодняшний конфликт.

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