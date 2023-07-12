Любопытно, однако

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Напишите в "Спортлото"? Или, как могут решить мигрантскую проблему обычные люди?

Напишите в "Спортлото"? Или, как могут решить мигрантскую проблему обычные люди?

Вопрос не в том, плохие все или хорошие, тем более, что все могут быть только разными. Вопрос в том, что делать с плохими людьми, большая часть которых приехала к нам из недалеких стран.

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Комментарии
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А
Александр
А еще можно в дупло покричать. Мнение граждан ничего не стоит. Им только кабинеты показывают.
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5 час.
M
Meteor
Автору русский язык учить надо и с самого начала. Смысл статьи просто теряется из-за огромного количества ошибок. А по поводу мигрантов согласен чуть больше, чем полностью.
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4 час.
Юрий Пережогин
Бессмысленная и беЗполезная борьба со СЛЕДСТВИЕМ, к тому же глупая. Надо бороться с ПРИЧИНОЙ!  Выселить всех, всех, всех мигрантов! Но!!! Те, кто должен это сделать,  спят богатырским сном, как и правительство Франции.
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2 час.

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