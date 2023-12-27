В МИД РФ рассказали о подготовке к празднованию 80-летия Победы

В торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, могут принять участие зарубежные официальные делегации, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
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