Участок улицы Энгельса между Гоголя и Розы Люксембург будет закрыт для движения с 1 ноября 2026 года по 1 октября 2028 года в связи со строительством многоквартирного дома по адресу Энгельса, 8.
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