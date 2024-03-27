Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области пресекли псевдорелигиозную деятельность ячейки международной экстремистской организации

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из Департамента военной контрразведки ФСБ России пресечена псевдорелигиозная деятельность ячейки международной экстремистской организации, запрещенной на территории Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии