МАНАМА /Королевство Бахрейн/, 18 октября. /ТАСС/. Обстановка на Ближнем Востоке балансирует на грани полноформатной войны, но Исламабадский меморандум между США и Ираном имеет все необходимое для возвращения ситуации в Ормузском проливе в дипломатическое русло.