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Китай

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Си Цзиньпин поздравил участников Учжэньского саммита в рамках Всемирной конференции по вопросам интернета 2024 года

Пекин, 20 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении поздравил участников Учжэньского саммита в рамках Всемирной конференции по вопросам интернета /World Internet Conference,WIC/ 2024 года, который открылся в среду в поселке Учжэнь восточно-китайской провинции Чжэцзян.

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