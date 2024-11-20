Си Цзиньпин поздравил участников Учжэньского саммита в рамках Всемирной конференции по вопросам интернета 2024 года

Пекин, 20 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении поздравил участников Учжэньского саммита в рамках Всемирной конференции по вопросам интернета /World Internet Conference,WIC/ 2024 года, который открылся в среду в поселке Учжэнь восточно-китайской провинции Чжэцзян.