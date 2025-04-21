Три приезжих и россиянин оформили 7 тысяч нелегалов: суд вынес ошеломляющий вердикт

Avia.pro - СМИ В Тольятти, промышленном сердце Самарской области, разгорелась история, которая заставляет задуматься: как такое вообще возможно? Четверо мужчин — братья Мухамед и Наимджон Кобиловы, Фируз Шералиев и Никита Грабовский — организовали настоящую «фабрику» по легализации приезжих.