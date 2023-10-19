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Вечерний Новосибирск

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«Правомобиль» отправился к жителям Новосибирской области для оказания бесплатной юридической помощи

«Правомобиль» отправился к жителям Новосибирской области для оказания бесплатной юридической помощи

«Для Новосибирской области такое мероприятие, как выездной прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи – это новшество, которое стало возможным благодаря созданию в 2022 году Правительством региона государственного казенного учреждения Новосибирской области «Государственное юридическое бюро».

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