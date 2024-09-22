Военкор указал на неочевидную уязвимость формы российского военнослужащего

Некоторое количество лет назад, в период «реформаторства» в хозяйстве Минобороны России, министр Сергей Шойгу и его неутомимой командой была введена новая форма одежды для военнослужащих (полевая, повседневная, парадная, специальная и другая), израсходовав на это большие деньги из бюджета.
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