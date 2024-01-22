Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Детройтом»

«Тампа-Бэй» потерпела первое поражение после серии иж пяти побед. В ночь на 22 января в Детройте (штат Мичиган, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг».
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