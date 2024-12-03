Заработал последний участок российско-китайского газопровода

На востоке Китая в эксплуатацию ввели последний участок газопровода, соединяющего Россию и КНР. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Государственную корпорацию по управлению нефтепроводами и газопроводами Китая.
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