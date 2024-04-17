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Фанатки в слезах: Супермен впервые станет отцом

Фанатки в слезах: Супермен впервые станет отцом

Актер Генри Кавилл сообщил, что его спутница 35-летняя телеведущая Натали Вискузо ждет ребенка. Об этом стало известно на премьере фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», в котором 40-летний Кавилл сыграл главную роль.

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