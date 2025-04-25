Младенец утонул во время купания в Новой Москве

11-месячный ребенок погиб во время купания в одной из квартир в поселении Сосенское (Новая Москва). Фото: Elena Mayorova/Global Look Press тестовый баннер под заглавное изображение Как стало известно «LiveNews24», трагедия произошла в четверг вечером.
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