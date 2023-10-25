"Ведер не хватит": урожай "элитного" деликатеса собирают жители Владивостока

Жители Владивостока собирают урожай популярного деликатеса прямо в морском порту Владивостока. Интересной находкой поделились местные жители в тг-канале "Трепанг ДВ" (18+).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- У пенсионеров России вычеркнут сразу несколько граф из платежек за ЖКХ с 1 ноября
- В Краснодарском крае завершился второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023»
- Вновь сформированный десантно-штурмовой полк Ульяновского соединения ВДВ проходит боевое слаживание на полигоне ЗВО
Свежие комментарии