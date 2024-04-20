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test mazurok

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Прогноз погоды в Крыму на 20 апреля

Прогноз погоды в Крыму на 20 апреля 🌧 В Симферополе +18 и небольшой дождь В Севастополе +19 и небольшой дождь В Евпатории +18 и небольшой дождь В Джанкое +16 и небольшой дождь В Ялте +17 и небольшой дождь В Алуште +16 и небольшой дождь В Керчи +18 и небольшой дождь В Армянске +16 и небольшой дождь В Красноперекопске +16 и небольшой дождь В Бахчисарае +20 и небольшой дождь В Феодосии +18 и небольшой дождь В Судаке +18 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.

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