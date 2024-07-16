МИД Индии вызвал посла Украины из-за высказываний Зеленского

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского, касающиеся поездки в РФ главы индийского кабмина Нарендры Моди, стали причиной вызова украинского посла в МИД Индии, сообщает газета The Economic Times, ссылаясь на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии