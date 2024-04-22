МИД: Бельгия выделила €200 млн на закупку снарядов для ВСУ по чешской инициативе

Бельгия готова увеличить финансирование на военную помощь Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Аджа Лябиб перед началом в Люксембурге встречи глав МИД и Минобороны стран ЕС, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии