Детство ваше прошло в СССР? Значит, для вас непроходим этот смешной тест по советским мультфильмам про Малыша и Карлсона

Сможете ли вы быть на высоте? Проверьте! фото: Астрид Линдгрен в октябре 1987 года (Legion Media)Мы решили выпустить этот веселый тест, чтобы сгладить вашу грусть от сегодняшней даты: ровно 22 года, как ушла с этого света Астрид Анна Амилия Линдгрен — шведская писательница, литературная мама Малыша и Карлсона, Пеппи Длинныйчулок, сыщика Калле Блумквиста, Эмиля из Лённеберги и еще целого ряда персонажей, обожаемых во всем мире.