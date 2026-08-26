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Аргументы и Факты

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Одна из раненных при атаке БПЛА на автобус в ЛНР умерла в больнице

Одна из раненных при атаке БПЛА на автобус в ЛНР умерла в больнице

Одна из пассажирок рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Лисичанск — Стаханов и подвергшегося атаке БПЛА со стороны ВСУ в ЛНР, была доставлена в медучреждение в состоянии клинической смерти и скончалась.

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