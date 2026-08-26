Одна из раненных при атаке БПЛА на автобус в ЛНР умерла в больнице

Одна из пассажирок рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Лисичанск — Стаханов и подвергшегося атаке БПЛА со стороны ВСУ в ЛНР, была доставлена в медучреждение в состоянии клинической смерти и скончалась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии