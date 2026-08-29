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«Я уже свое навоевал»: откровения украинского пленного после Курской области | #Мамаявпорядке

«Я уже свое навоевал»: откровения украинского пленного после Курской области | #Мамаявпорядке

Беседа с пленным украинский военнослужащий Бурдой Валерией Ивановичем о патриотизме, боевом опыте и украинском конфликте в проекте «Мама, я в порядке».

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