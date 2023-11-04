БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Страшные «подарки» врагов к Дню народного единства

Страшные «подарки» врагов к Дню народного единства

Враг готовит новые провокации на национальной почве. Что мы должны делать, чтобы предотвратить их — советуют эксперты Михаил Зубов Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Материал комментируют: Владимир Шаповалов Марат Баширов К Дню Народного единства до последнего времени отношение у нас было легкомысленным.

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Комментарии
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Олег Тимофеев
Так мы или кем-то плохо обученные и контролируемые службы?
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1 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Хинштейны Соловьевы и прочая?
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1 д.

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