Страшные «подарки» врагов к Дню народного единства

Враг готовит новые провокации на национальной почве. Что мы должны делать, чтобы предотвратить их — советуют эксперты Михаил Зубов Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Материал комментируют: Владимир Шаповалов Марат Баширов К Дню Народного единства до последнего времени отношение у нас было легкомысленным.
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