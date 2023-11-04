Страшные «подарки» врагов к Дню народного единства

Враг готовит новые провокации на национальной почве. Что мы должны делать, чтобы предотвратить их — советуют эксперты Михаил Зубов Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Материал комментируют: Владимир Шаповалов Марат Баширов К Дню Народного единства до последнего времени отношение у нас было легкомысленным.